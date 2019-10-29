Роспотребнадзор отчитался о проверках в детских садах

Областной Роспотребназдоз сообщил в понедельник, 28 октября, что за 9 месяцев сотрудники Управления проверили организацию детского питания в 85 дошкольных учреждениях (без Обнинска).
Специалисты использовали лабораторно-инструментальные методы исследований питьевой воды, готовой продукции, смывов на бактерии группы кишечных палочек.
Также проверялось соблюдение правил мытья посуды, использования разделочных досок, маркировки кухонной посуды, хранения суточных проб, режимов уборки мест хранения хлеба.
По результатам проверок было выписано 75 протоколов об административном правонарушении.
Общая сумма наложенных штрафов составила 191 тысячу рублей.
Фото: Pixabay.com.
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