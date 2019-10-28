Пешеходам напомнили о световозвращателях

28.10.2019 20:20 237

Областная Госавтоинспекция напомнила пешеходам о том, что они обязаны носить световозвращатели в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на загородных дорогах.

За нарушение этого правила придется заплатить штраф в 500 рублей, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, 28 октября.

Инспекторы рекомендуют использовать световозвращающие элементы в одежде и в черте города.

Кроме того, перед началом любого маневра пешеход также должен убедиться в его безопасности.

Фото: пресс-служба ОГИБДД по Калужской области.