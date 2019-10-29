Инспекторы проверят перевозчиков опасных грузов

29.10.2019 08:04 262

С 28 по 31 октября в Калуге проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», сообщила пресс-служба ГИБДД.

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