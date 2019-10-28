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«Кашкай» и «Калина» не разъехались в Калуге

28.10.2019 19:40 0 316
«Кашкай» и «Калина» не разъехались в Калуге

В понедельник, 28 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

«Ниссан Кашкай» и «Лада Калина» столкнулись на Тульской улице.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ГИБДД, бригада медиков скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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