«Кашкай» и «Калина» не разъехались в Калуге

28.10.2019 19:40 316

В понедельник, 28 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Калуге.

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