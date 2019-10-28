Три машины столкнулись в Козельске

28.10.2019 19:11 321

В 14:38 в понедельник, 28 октября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Козельске. «ИЖ Ода», «Хендай Солярис» и «Киа Рио» столкнулись на улице Чкалова. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, бригада медиков скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области



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