На Варшавке временно отключат фонари

28.10.2019 20:53 236

С 28 октября по 4 ноября на участке с 115 по 117 километр трассы А-130 «Москва – Малоярославец – Рославль - граница с Республикой Белоруссия» будет временно отсутствовать искусственное электроосвещение, сообщил ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск.

Фонари погаснут в связи проведением ремонтных работ.

Водителей просят быть особо внимательными при движении по данному участку в темное время суток.

Фото: Pixabay.com