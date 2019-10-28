Чиновники посчитали отремонтированные крыши

За время действия программы капремонта в Куйбышевском районе отремонтировано 30% крыш многоквартирных домов, сообщило областное министерство строительства и ЖКХ в понедельник, 28 октября.
Все работы, запланированные на 2019 год – выполнены.
По району значится 37 многоквартирных домов, где кровля подлежит замене. Основная их часть расположена в Бетлице.
С 2015 года отремонтировано 10 крыш и 2 отмостки.
Фото: министерство строительства и ЖКХ Калужской области.
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