Калужане стали лучшими спортсменами на турнире в Москве

28.10.2019 18:29 274

27 октября, в воскресенье, в Москве состоялся Всероссийский турнир по КУДО К-2 на призы братьев Купферов. В состязаниях принимали участие более 400 спортсменов из разных городов России. Воспитанники спортшколы «ДЕРЖАВА» заняли призовые места, сообщили на сайте учреждения. Жюри высоко оценило подготовку юных калужан: Лучшим спортсменом детского турнира был признан Салогуб Сергей;

Лучшим бойцом среди юношей - Сорокин Вадим;

Лучшим бойцом среди юниоров - Мишуничев Дмитрий. Фото: Спортивная школа олимпийского резерва «ДЕРЖАВА».



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