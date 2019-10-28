Огрехи в строительстве домов обернулись уголовным делом

28.10.2019 17:29 148

В июне прошлого года жители Козельска пожаловались на качество двух новостроек в прокуратуру района.

Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения. Подрядчиков и главу администрации обязали их устранить.

В суд был подан иск, чтобы ответчики соответствующие работы произвели за свой счет.

Строители потратили более 7 миллионов рублей на исправление недоработок.

Поскольку денежные средства на строительство являлись бюджетными, прокуратурой инициировано уголовное преследование должностных лиц, участвовавших в приемке и вводе домов в эксплуатацию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 28 октября.

Фото: Pixabay.com.