Убийца не согласился с приговором суда

28.10.2019 17:29 143

В апреле этого года 34-летний житель Калуги в пьяной ссоре избил свою сожительницу, а потом нанес удары ножом в шею и грудь, от чего женщина скончалась.

Суд приговорил убийцу к 10 годам и 2 месяцам колонии строгого режима.

Однако гражданин с таким решением не согласился и подал апелляцию.

Областная судебная коллегия по уголовным делам при рассмотрении дела согласилась с мнением прокурора и приговор без изменения, сообщила пресс-служба прокуратуры в понедельник, 28 октября.

Фото: Pixabay.com.