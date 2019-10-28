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Калужский пристав стала чемпионкой мира

28.10.2019 16:04 0 231
Калужский пристав стала чемпионкой мира

Калужский судебный пристав Ксения Мирошниченко стала чемпионкой мира по кикбоксингу, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 28 октября.

Соревнования проходили на прошлой неделе в Сараево.

В первенстве участвовало более 720 спортсменов из 57 стран.

Ксения смогла победить сильнейших соперниц из Боснии и Герцеговины, Турции, Хорватии и Германии и получить титул чемпионки.

Сборная России также заняла в турнире первое место, в том числе и благодаря «золоту» калужанки.

Для Ксении это уже третий титул: в этом году спортсменка стала чемпионкой России и выиграла Кубок мира по кикбоксингу.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.


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