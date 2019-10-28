Водителям напомнили о вреде «левой» омывайки

28.10.2019 15:43 214

В связи с приближением холодов областной Роспотребнадзор порекомендовал автомобилистам внимательно выбирать стеклоомывающую жидкость. Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт, который опасен для здоровья, сообщила пресс-служба Управления в понедельник, 28 октября. Всего 5-10 граммов этой жидкости способно вызвать тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой. Длительное воздействие паров метанола вызывает головокружение, дерматиты, заболевания легких и другие проблемы со здоровьем. Фото: Pixabay.com



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