Мужчина вернул чужие деньги, узнав, что его ищут

28.10.2019 11:38 512

В одном из кафе Сухиничей две девушки случайно обронили 10 тысяч у барной стойки, и ушли, не заметив потери.

Официанты нашли деньги и спросили у посетителей, не терял ли кто-нибудь наличные, один мужчина заявил, что это его, забрал купюры и ушел.

Обнаружившие пропажу дамы обратились в полицию.

Оперативники возбудили дело по статье «Мошенничество», сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 28 октября.

Изучив записи с камер наблюдения, оперативники стали разыскивать подозреваемого.

Мужчина узнав, что его ищут, встретился с потерпевшими и вернул деньги.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.