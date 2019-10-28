Родственник стащил телевизор, чтобы справиться с безденежьем

28.10.2019 11:07 289

В полицию Малоярославецкого района обратилась местная жительница с заявлением о краже, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 28 октября.

Женщина сообщила, что у нее дома некоторое время жил родственник, который недавно вышел из тюрьмы.

В один из дней женщина вернулась с работы и не обнаружила ни родственника, ни телевизора, стоимостью в 30 тысяч.

Стражи порядка задержали 32-летнего подозреваемого в соседнем городе, где тот жил у друга.

Злоумышленник в содеянном сознался и пояснил, что украл телевизор, так как ему очень нужны были деньги.

Похитителю грозит 5 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com