Жилой дом горел ночью в Малоярославце

В понедельник, 28 октября, около трех часов ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославце.
Загорелся жилой дом на Донской улице.
На месте происшествия работали 13 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений, сообщила пресс-служба МЧС.
Огонь ликвидировали, пострадавших нет.
Фото: Pixabay.com
|
Козельский район избавят от бездомных животных и хищников 28.10.2019 17:59
Огрехи в строительстве домов обернулись уголовным делом 28.10.2019 17:29
Убийца не согласился с приговором суда 28.10.2019 17:29
Калужский пристав стала чемпионкой мира 28.10.2019 16:04
Водителям напомнили о вреде «левой» омывайки 28.10.2019 15:43
Мужчина вернул чужие деньги, узнав, что его ищут 28.10.2019 11:38
Родственник стащил телевизор, чтобы справиться с безденежьем 28.10.2019 11:07
Вор обчищал дома, пользуясь ключами хозяев 28.10.2019 11:02
Беспечность кассира обернулась кражей 28.10.2019 09:14
Саперы обезвредили еще 2 смертоносных снаряда 28.10.2019 08:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: