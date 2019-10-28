Жилой дом горел ночью в Малоярославце

28.10.2019 11:03 339

В понедельник, 28 октября, около трех часов ночи спасателям поступило сообщение о пожаре в Малоярославце. Загорелся жилой дом на Донской улице. На месте происшествия работали 13 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательных подразделений, сообщила пресс-служба МЧС. Огонь ликвидировали, пострадавших нет. Фото: Pixabay.com



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