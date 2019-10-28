Вор обчищал дома, пользуясь ключами хозяев

28.10.2019 11:02 338

В Калуге полицейские задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в кражах, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 28 октября.

По версии следствия, ранее судимый молодой человек после освобождения из тюрьмы не смог устроиться на работу и решил добывать деньги хищениями.

Молодой мужчина крал деньги, ювелирку и старинные монеты из частных домов областного центра. Похищенное сдавал в ломбард.

Вор пользовался ключами хозяев, которые те прятали, по их мнению, в надежных укромных местах рядом с дверью в дом.

Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей.

Правонарушителю грозит до 6 лет тюрьмы.

Фото: Pixabay.com