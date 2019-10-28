Беспечность кассира обернулась кражей

28.10.2019 09:14 454

В одном из супермаркетов Обнинска продавец-кассир оставила свой кошелек на прилавке.

Даму не смутило, что в этот час в магазине было много покупателей.

Женщина отвлеклась на некоторое время и портмоне исчезло. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию.

Стражи порядка «по горячим следам» установили подозреваемого, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 27 октября.

Им оказался 42-летний местный житель.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Фото: Pixabay.com