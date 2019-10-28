Саперы обезвредили еще 2 смертоносных снаряда

28.10.2019 08:09 268

В Жуковском районе были обнаружены два снаряда времен ВОВ: - арт.снаряд 88мм., в лесу возле деревни Раденки; - и мин.мина 81 мм., в поле в 1,5 километрах от деревни Ольхово. Обе смертельные находки были обезврежены саперами, сообщила пресс-служба МЧС в воскресенье, 27 октября. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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