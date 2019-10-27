Квартира горела на Кубяке, есть пострадавший

27.10.2019 18:14 547

В пять часов вечера в воскресенье, 27 октября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Калуге. Загорелась квартира в доме по улице Кибальчича. В результате пожара есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 12 человек и 4 спецмашины. Фото: Pixabay.com



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