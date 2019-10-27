Пешеход попал под колеса легковушки в Кабицино

Около 8:30 утра в воскресенье, 27 октября, спасателям поступило сообщение о ДТП в Боровском районе.
Автомобиль «ВАЗ-2115» сбил пешехода, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали 9 человек – спасатели, инспекторы ГИБДД, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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