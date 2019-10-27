Девушка одолжила у подруги колечко и попала под статью

27.10.2019 12:37 330

18-летняя жительница Боровского района обратилась в полицию с заявлением о краже.

Она рассказала, что подруга взяла без спроса ее золотое кольцо и не вернула.

Стражи порядка наведались к подозреваемой, которая жила вместе с потерпевшей.

Девушка в содеянном созналась, и сказала, что вернуть колечко не смогла, потому что потеряла его.

В отношении гражданки возбудили уголовное дело по статье «Кража», сообщила пресс-служба МВД в субботу, 26 октября.

Девушке грозит до 5 лет тюрьмы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Калужской области.