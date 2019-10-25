Калужане застряли в пробке

25.10.2019 17:35 58

Конец рабочего дня дмногих калужан сегодня закончился в пробке. По словам очевидцев, машины плотно стоят на улицах Пушкина, Королева, Плеханова. Красным на картах пробок отмечены и центральные улицы города. Одной из причин могла стать авария в левом ряду на улице Кирова.



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