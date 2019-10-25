Обнинских детей осмотрят столичные врачи

25.10.2019 17:28 53

В ближайшие выходные в обниснкой детской поликлинике на Ленина, 85 проведут консультации врачи-педиатры из сводного отряда ФМБА России.

Как сообщили в администрации огорода, прием будут вести педиатр и окулист. Также деткам можно будет сделать ЭКГ-исследование.



Специалисты будут работать с 9:00 до 18:00, с перерывом с 13:00 до 14:00.

Попасть на прием можно без записи- по живой очереди.

Фото: pxhere.com.