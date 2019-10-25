Пешеход угодил под колеса «Субару»

25.10.2019 17:20 71

Сообщение о ДТП в Обнинске на улице Курчатова поступило на пульт спасателей в 14 часов 13 минут. Автомобиль «Субару» сбил пешехода. Помощь ему на месте оказывали сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы, сообщили в региональном МЧС. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области



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