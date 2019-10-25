Боровским новорожденным начнут вручать приданое

25.10.2019 15:38 144

В Боровском районе решили перенять опыт других регионов и дарить мамам с новорожденными детьми полезные наборы.

Уже в ноябре первые зеленые коробки «Я родился в Боровском районе» вручат молодым мамам прямо в роддоме. Внутри будет все необхомое на первое время: утепленные комбинезоны, ползунки и распашонки.

Также в набор вошли пеленка-кокон, рассчитанная для семей, которые не придерживаются традиционного пеленания детей, хлопковый плед и гигиенические принадлежности - памперсы, влажные салфетки, набор для ухода за кожей, ножницы, термометр, клеёнка и погремушка.

Дополнили этот вещевой подарок красивым сертификатом профилактических прививок, в который родители смогут поставить отметки о вакцинации уже в роддоме.

«Неделя Боровского района».