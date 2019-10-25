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Обнинцы стали возвращаться к бывшим

25.10.2019 15:33 0 223
Обнинцы стали возвращаться к бывшим

В обнинском ЗАГСе подвели итоги работы за девять месяцев этого года. Число браков превысило число разводов, сообщил новостной портал Obninsk.Name.

Заявление на регистрацию подали 617 пар, о расторжении - 452.

И еще одна интересная тенденция: жители наукограда стали чаще возвращаться к бывшим супругам.

Фото: pxhere.com.


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