Обнинцы стали возвращаться к бывшим

25.10.2019 15:33 223

В обнинском ЗАГСе подвели итоги работы за девять месяцев этого года. Число браков превысило число разводов, сообщил новостной портал Obninsk.Name. Заявление на регистрацию подали 617 пар, о расторжении - 452. И еще одна интересная тенденция: жители наукограда стали чаще возвращаться к бывшим супругам. Фото: pxhere.com.



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