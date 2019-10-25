Отец рассчитался с долгом, чтобы не расстаться с новым авто

25.10.2019 15:25 162

Калужанин после развода с женой не смог найти с ней общий язык, а заодно решил игнорировать выплату алиментов своему ребенку.

В итоге он накопил долг в 605 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областной ФССП.

Однако мужчина не бедствовал: он приобрел новенький автомобиль, который и попал под арест судебных приставов.

Должнику дали 10 суток для того, чтобы оплатить долг, но он не сделал этого, и машину изъяли.

Была произведена экспертная оценка стоимости автомобиля, а затем его выставили на аукцион. Мужчина дотянул до последнего, но решил вернуть себе машину и рассчитался с долгами.

Судебные приставы будут продолжать контролировать судьбу этой семьи.

Фото: pxhere.com.