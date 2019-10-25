25 гектаров завалили мусором

25.10.2019 15:00 172

Прокуроры провели проверку в Мосальском районе и обнаружили несанкционированную свалку твердых бытовых отходов. В поселке Раменский она составляла больше 25 гектаров, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Только после внесения представления свалку ликвидировали, а глава администрации привлечен к дисциплинарной ответственности. Фото: pxhere.com.



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