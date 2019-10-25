Суд вынес приговор горе-садоводу

25.10.2019 14:13 280

В Кирове суд вынес приговор 25-летнему местному жителю. Он признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков.

В прошлом году молодой человек вырастил несколько кустов конопли, которую в последующем сорвал, высушил и хранил у себя дома, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Позже он дважды незаконно сбыл средство наркозависимым, после чего полицейские вышли на него и изъяли всю партию.

Свою вину он подозреваемый признал, активно сотрудничал со следствием. В итоге ему рназначено 2 года колонии общего режима.

Фото: pxhere.com.