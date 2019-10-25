Десятки мин и артснарядов взорвали саперы

25.10.2019 14:05 169

78 взрывчатых предметов времен Великой Отечественной войны обеззврежено в четырех районах области, сообщила пресс-служба областного МЧС.

Минометные мины, артиллерийские снаряды и противотанковые мины взорвали в Людиновском, Мосальском районах и в Калуге.

Спасатели напоминают: при обнаружении подобных находок, нужно сразу же звонить по номеру 112 и ни в коем случае не прикасаться к предметам.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.