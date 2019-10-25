Десятки мин и артснарядов взорвали саперы

78 взрывчатых предметов времен Великой Отечественной войны обеззврежено в четырех районах области, сообщила пресс-служба областного МЧС.
Минометные мины, артиллерийские снаряды и противотанковые мины взорвали в Людиновском, Мосальском районах и в Калуге.
Спасатели напоминают: при обнаружении подобных находок, нужно сразу же звонить по номеру 112 и ни в коем случае не прикасаться к предметам.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
|
Калужане застряли в пробке 25.10.2019 17:35
Обнинских детей осмотрят столичные врачи 25.10.2019 17:28
Участница «Голоса» попала в калужскую колонию 25.10.2019 17:24
Пешеход угодил под колеса «Субару» 25.10.2019 17:20
Легковушка и мотоцикл столкнулись в Обнинске 25.10.2019 17:17
Боровским новорожденным начнут вручать приданое 25.10.2019 15:38
Обнинцы стали возвращаться к бывшим 25.10.2019 15:33
Отец рассчитался с долгом, чтобы не расстаться с новым авто 25.10.2019 15:25
Женщину на инвалидной коляске нашли 25.10.2019 15:17
25 гектаров завалили мусором 25.10.2019 15:00
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: