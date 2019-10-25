Продавец украл продукты из магазина

25.10.2019 13:59 200

В Обнинске 18-летний житель Малоярославца подозревается в краже.

Молодой человек работал в одном из супермаркетов и похитил продукты на сумму более 8 тысяч рублей, сообщили в МВД региона.

Товар он спрятал в кустах и планировал забрать после завершения смены.

Однако раньше это сделали полицейские, которым охранник магазина сообщил о краже.

Молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы.

Фото: pexels.com.