Пенсионер лишился инструмента

25.10.2019 09:27 242

Пенсионер из Козельского района обратился в полицию после того, как кто-то обокрал его дом.

Неизвестные разбили окно и украли инструменты на сумму более 4 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую- ранее судимую местную жительницу. Женщина хотела продать похищенное и потратить деньги.

Теперь ее ждет суд за кражу и до 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.