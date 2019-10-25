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Пенсионер лишился инструмента

25.10.2019 09:27 0 242
Пенсионер лишился инструмента

Пенсионер из Козельского района обратился в полицию после того, как кто-то обокрал его дом.

Неизвестные разбили окно и украли инструменты на сумму более 4 тысяч рублей.

Оперативники задержали подозреваемую- ранее судимую местную жительницу. Женщина хотела продать похищенное и потратить деньги.

Теперь ее ждет суд за кражу и до 6 лет тюрьмы.

Фото: pxhere.com.


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