Иностранке предоставили временное убежище в Обнинске

24.10.2019 19:32 249

К омбудсмену обратилась женщина, которая рассказала, что хочет жить в России, однако обнинские чиновники отказываются у нее принимать заявление о предоставлении временного убежища.

Уполномоченный обратился к начальнику областного Управления по вопросам миграции с просьбой разобраться в ситуации, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 23 октября.

В результате, чиновники нашли основания принять заявление и положительно решить вопрос.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Калужской области.