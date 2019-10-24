Часть домов на улице Дзержинского обесточат на полдня

Энергетики продолжают плановые отключения электричества.
В пятницу, 25 октября, электроэнергию отключат:
С 05-00 до 06-00:
С 07-00 до 16-00:
С 08-00 до 09-00:
С 09-00 до 17-00:
По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).
Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777.
Фото: Pixabay.com.
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