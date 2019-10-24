Часть домов на улице Дзержинского обесточат на полдня

24.10.2019 20:41 134

Энергетики продолжают плановые отключения электричества. В пятницу, 25 октября, электроэнергию отключат: С 05-00 до 06-00: Доможирово,

Починки,

Малая Каменка,

Галкино,

Тимошово,

Ермолово,

Груздово,

Канищево,

Косарево,

Лихун. С 07-00 до 16-00: ул.Дзержинского, 25-39,38-50. С 08-00 до 09-00: Лихун. С 09-00 до 17-00: Сушки,

Елизаветинка,

Андреевское. По всем вопросам можно обращаться в контакт-центр по телефону 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный). Сообщения через WhatsApp и Viber можно отправлять на номер +7 (920) 05-05-777. Фото: Pixabay.com.



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