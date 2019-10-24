Чиновники собрались по случаю отремонтированной крыши

24.10.2019 18:01 81

Этой осенью в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» провели ремонт кровли, сообщило областное министерство труда и соцзащиты в четверг, 24 октября. Финансовую помощь оказала небезызвестная крупная нефтеперерабатывающая компания, которая входит в попечительский совет учреждения. По случаю окончания ремонта приехали Председатель Заксобрания, глава Дзержинского района, ВРИО главы администрации района, представители областного минтруда и соцзащиты. Чиновники прибыли, чтобы разделить радость события с воспитанниками и сотрудниками центра, отмечается в пресс-релизе. Фото: Pixabay.com.



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