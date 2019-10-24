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Чиновники собрались по случаю отремонтированной крыши

24.10.2019 18:01 0 81
Чиновники собрались по случаю отремонтированной крыши

Этой осенью в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Радуга» провели ремонт кровли, сообщило областное министерство труда и соцзащиты в четверг, 24 октября.

Финансовую помощь оказала небезызвестная крупная нефтеперерабатывающая компания, которая входит в попечительский совет учреждения.

По случаю окончания ремонта приехали Председатель Заксобрания, глава Дзержинского района,  ВРИО главы администрации района, представители областного минтруда и соцзащиты.

Чиновники прибыли, чтобы разделить радость события с воспитанниками и сотрудниками центра, отмечается в пресс-релизе.

Фото: Pixabay.com.


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