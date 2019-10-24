Прокуратура подключилась к делу о нападении в центре Калуги

Прокуратура Калуги признала законным и обоснованным возбуждение уголовного дела по факту нападения неизвестного мужчины на жителя Москвы в центре города.
Как сообщалось ранее, в субботу днем 19 октября, возле дома 56 на улице Кирова неустановленный мужчина предметом похожим на нож пырнул в живот 42-летнего москвича.
Ранение, которое получил пострадавший, оценили как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.
Оперативники проводят необходимые мероприятия для установления личности нападавшего.
Прокуратура взяла расследование дела на контроль.
Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы.
Фото: пресс-служба прокуратуры Калужской области.
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