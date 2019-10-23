В центре Калуги мужчину пырнули ножом

Пострадавший опубликовал фотографии нападавшего в соцсетях.
В субботу, 19 октября, около 16:20 на пересечении улиц Кирова и Московской на 42-летнего мужчину напали с ножом.
Как рассказал нашему изданию пострадавший, он шёл по улице с девушкой, когда неизвестный мужчина без всякой причины пырнул его ножом и скрылся. Никто из прохожих ему не помог.
- Прохожие просто смотрели. Спас только водитель, проезжавший мимо. Довёз до реанимации и хирургии, - рассказал пострадавший.
Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
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