В центре Калуги мужчину пырнули ножом

Пострадавший опубликовал фотографии нападавшего в соцсетях.

В субботу, 19 октября, около 16:20 на пересечении улиц Кирова и Московской на 42-летнего мужчину напали с ножом.

Как рассказал нашему изданию пострадавший, он шёл по улице с девушкой, когда неизвестный мужчина без всякой причины пырнул его ножом и скрылся. Никто из прохожих ему не помог.

- Прохожие просто смотрели. Спас только водитель, проезжавший мимо. Довёз до реанимации и хирургии, - рассказал пострадавший.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области, травмы были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.