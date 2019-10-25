Виновник аварии возместил ущерб, чтобы съездить в отпуск

25.10.2019 08:11 90

21-летний житель Козельска задолжал страховой компании 119 тысяч рублей за ущерб в ДТП, сообщила пресс-служба УФССП в четверг, 24 октября.

Молодой человек не стал оплачивать долг в установленный срок, тогда приставы закрыли ему выезд за границу и назначили штраф – 8 тысяч рублей за несвоевременную оплату.

Узнав об ограничении, должник явился в отдел и разом оплатил сумму ущерба и штраф.

Как оказалось, мужчина через неделю собирался поехать в заграничную поездку.

Фото: пресс-служба УФССП по Калужской области.