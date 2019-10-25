Призывнику заменили военную службу на гражданскую

25.10.2019 07:49 136

К омбудсмену обратился житель Малоярославца с просьбой помочь заменить военную службу на альтернативную гражданскую.

Парень сообщил, что служба в армии противоречит его убеждениям.

Уполномоченный обратился в военный комиссариат области с просьбой оказать содействие в решении этого вопроса, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 24 октября.

В результате, заявление молодого человека было рассмотрено, и военная служба заменена на гражданскую.

Фото: Pixabay.com