Пожарные посоревнуются в профессиональном кроссфите

24.10.2019 16:33 132

25 октября, в пятницу в Анненках состоятся соревнования по кроссфиту среди сотрудников областных подразделений пожарной охраны, сообщила пресс-служба МЧС. В состязаниях примут участие 18 команд по 5 человек. Всего запланировано 11 заданий, которые огнеборцы должны будут выполнить без остановок. Команда-победительница будет награждена дипломом, переходящим кубком и ценным подарком. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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