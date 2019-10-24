Экологи посчитали, сколько леса погибло в области

24.10.2019 13:41 330

По состоянию на 23 октября в Калужской области выявлено 2517,9 гектаров поврежденных лесных насаждений, сообщило областное министерство природы и экологии. 23,7% деревьев пострадали от насекомых-вредителей, 19,3% - от болезней, 1419,4 гектар леса - от климатических изменений. Гибель насаждений отмечена на площади 251,1гектар, отмечается в пресс-релизе. Фото: Pixabay.com



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