Муниципалы оставили без газа 14 домов в Медыни

Сотрудники медынского управления энергетики и ЖКХ проводили работы по благоустройству территории и землеройной техникой случайно повредили газопровод.
Прибывшие на место газовики перекрыли магистраль. В зону отключения попали 14 домов и котельная.
Газоснабжение восстановили через 4 часа, когда закончили ремонтные работы.
МУП проводило земляные работы в охранной зоне газопровода без необходимого разрешения, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».
Затраты на восстановление газопровода будут возложены на виновника происшествия.
Фото: Pixabay.com
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