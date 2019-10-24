Муниципалы оставили без газа 14 домов в Медыни

24.10.2019 11:12 177

Сотрудники медынского управления энергетики и ЖКХ проводили работы по благоустройству территории и землеройной техникой случайно повредили газопровод. Прибывшие на место газовики перекрыли магистраль. В зону отключения попали 14 домов и котельная. Газоснабжение восстановили через 4 часа, когда закончили ремонтные работы. МУП проводило земляные работы в охранной зоне газопровода без необходимого разрешения, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга». Затраты на восстановление газопровода будут возложены на виновника происшествия. Фото: Pixabay.com



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