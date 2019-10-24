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Муниципалы оставили без газа 14 домов в Медыни

24.10.2019 11:12 0 177
Муниципалы оставили без газа 14 домов в Медыни

Сотрудники медынского управления энергетики и ЖКХ проводили работы по благоустройству территории и землеройной техникой случайно повредили газопровод.

Прибывшие на место газовики перекрыли магистраль. В зону отключения попали 14 домов и котельная.

Газоснабжение восстановили через 4 часа, когда закончили ремонтные работы.

МУП проводило земляные работы в охранной зоне газопровода без необходимого разрешения, сообщила пресс-служба АО «Газпром газораспределение Калуга».

Затраты на восстановление газопровода будут возложены на виновника происшествия.

Фото: Pixabay.com


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