Обнинские студенты провели мастер-класс для калужан

24.10.2019 08:49 193

Обнинский 1С:Клуб по программированию был приглашен на региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в Калугу для проведения мастер-класса, сообщила пресс-служба администрации наукограда в среду, 23 октября.

На мероприятии ученики клуба продемонстрировали свои работы по программированию, 3D-моделированию, робототехнике и компьютерные игры, которые сами создали.

Фото: пресс-служба Администрации Обнинска.