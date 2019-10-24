Владелец земли оштрафован на 400 тысяч

24.10.2019 08:23 354

Региональное Управление Россельхознадзора признало виновным собственника земельных участков в Жиздринском районе, сообщает пресс-служба ведомства. Владелец 126 гектаров земли не следил за участком- в итоге тот зарос сорняком и кустарниками. Горе-руководителю назначен административный штраф в размере 400 тысяч рублей. Фото: pxhere.com.



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