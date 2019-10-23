Школьники сдали нормы ГТО

23.10.2019 19:16 123

Как сообщает пресс-служба горуправы, выполнение нормативов комплекса набирает популярность среди калужан. В этот раз 60 школьников продемонстрировали отличную физическую подготовку.

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