Саперы взорвали находки времен Великой Отечественной войны

23.10.2019 19:12 117

В двух районах Калужской области обезвредили 3 минометных мины и одну ручную гранату. Опасные находки времен Великой Отечественной обнаружили в Боровском и в Бабынинском районах, сообщила пресс-служба областного МЧС.

Спасатели напоминают, что необходимо делать при обнаружении взрывчатых веществ:

- немедленно сообщить об опасной находке в полицию – «102», «02», «112»;

- при производстве земляных или других работ - остановить работу;

- хорошо запомнить место обнаружения предмета;

- установить предупредительные знаки или использовать различные подручные материалы - жерди, колья, верёвки, куски материи, камни, грунт.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.