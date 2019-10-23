Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 23 октября
$ 63.63 0.13
70.92 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Одной строкой

Мандарины с мухами не попадут на стол калужанам

23.10.2019 17:59 0 117
Мандарины с мухами не попадут на стол калужанам

  Специалисты регионального Управления Россельхознадзора выявили зараженные личинками плоды мандаринов.

 Лабораторные исследования показали, что личинки принадлежат средиземноморской плодовой мухе. 

Весь объем партии, который составил 20 тонн, запрещен к провозу.

Фото: pxhere.com.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Ещё строки

Школьники сдали нормы ГТО 23.10.2019 19:16

Саперы взорвали находки времен Великой Отечественной войны 23.10.2019 19:12

Осужденным рассказали об их правах 23.10.2019 17:53

Двум вандалам из Кирова грозит 3 года тюрьмы 23.10.2019 17:44

Мужчина сядет за то, что ударил брата гвоздодером 23.10.2019 17:31

В Интернете активно продают контрафактную икру 23.10.2019 16:00

Обнинские школьники получили брелоки за знания ПДД 23.10.2019 15:49

Открытый люк «закрыли» прокуроры 23.10.2019 15:41

38 нелегалов отправились домой 23.10.2019 13:50

Женщина попала под колеса возле кладбища 23.10.2019 12:45

Народные новости
79 1
Автолюбитель
551 7
Робин Гнобин
502 0
Робин Гнобин

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Блоги компаний

Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

21 окт 2019 09:18
Новости компаний

При подключении впечатлений от Wink — интернет в подарок

Более 300 калужских предпринимателей подключили телевидение от «Ростелекома»

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

Опросы
Въезд в Калугу собираются украсить авангардным изображением Гагарина? А что вы думаете по этому поводу? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Детям из Калуги больше не придётся ездить на лечение в столицу

Газэнергобанк 21 окт 2019 09:18

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Новости партнеров

Металлические могильные ограждения: кованые, литые и сварные конструкции

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.