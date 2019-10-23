Осужденным рассказали об их правах

23.10.2019 17:53 150

В исправительной колонии № 5 прошел выездной прием «Час вопросов и ответов».

Среди основных вопросов, которые задавали осужденные, были вопросы, связанные с материально-бытовым обеспечением, условно-досрочным освобождением, вопросы зачета в срок лишения свободы времени содержания лица под стражей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Аналогичные встречи с участием сотрудников УФСИН, прокуратуры и аппарата Уполномоченного по правам человека пройдут и в других исправительных колониях региона.

Фото: прокуратура Калужской области.