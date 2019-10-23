Двум вандалам из Кирова грозит 3 года тюрьмы

23.10.2019 17:44 26

Перед судом предстанут два жителя Кировского района, обвиняемые в совершении вандализма у «вечного огня», сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

1 августа два 23-летних молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения около мемориала на площади Победы районного центра, сожгли в пламени «вечного огня» возложенные цветы и траурный венок.

Их действия были зафиксированы камерой наружного видеонаблюдения.

Личность виновных была установлена, в отношении одного из них на стадии предварительного расследования избрана мера пресечения в виде заключения по стражу.

Обвиняемые признали свою вину. Им грозит до 3 лет лишения свободы.