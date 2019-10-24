Пригороды Калуги останутся без света

24.10.2019 07:35 278

Сегодня будут проводиться работы по реконструкции электросетевого оборудования, расчистке просек ЛЭП и установке интеллектуальных приборов учета. В связи с чем в Калуге и пригородах временно отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба горуправы. С 8-30 до 13-00: ул.С.Щедрина 6,8;

ул.Луначарского 63. С 9-00 до 17-00: Сушки,

Елизаветинка,

Андреевское,

Истомино (частично),

СТ Аккорд (частично),

Некрасово (частично),

Муратовка (частично). Фото: pxhere.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей